Durante el verano, el Centro Municipal de Gestión Sustentable (CGS) de Berazategui, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, funciona de lunes a viernes de 6.00 a 17.00 y los sábados de 6.00 a 13.00.

Allí se pueden acercar ramas, escombros, tierra, muebles, chatarra y/o aparatos electrónicos. Estos residuos no son basura convencional y está terminantemente prohibido dejarlos en canastos domiciliarios o arrojarlos en la vía pública.

A través de este espacio, el Municipio se encarga de darle un tratamiento adecuado a cada uno de esos elementos y objetos, sacándolos del espacio público y reciclándolos. De esta manera, se contribuye a disminuir la cantidad de basura que se lleva a CEAMSE y, también, a eliminar los puntos de arrojo que se generan en distintas zonas del partido.