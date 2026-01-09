Trenes Argentinos comunica que debido a trabajos de renovación integral de vías, que se efectúan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca estarán limitados entre Constitución y Quilmes, el domingo 11 de enero.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Esta intervención forma parte de una obra de mayor envergadura ejecutada por el Gobierno Nacional que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.