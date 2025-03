Basta de atropello del gobierno.

En la multisectorial de Quilmes, ayer reunida en el sindicato de ATE acordaron acompañar los reclamos de los jubilados en congreso de este miércoles, y todos los miércoles, la marcha de Derechos Humanos del próximo viernes, la marcha del 24 de marzo. También trabajar juntos en post del paro convocado por la CGT para abril.

Es momento que todo el arco político, sindical, gremial, eclesiástico, junto con los movimientos sociales, estén unidos para pelear contra un gobierno que solo ajusta y reprime a trabajadores y jubilados, no sienten sensibilidad social, solo buscan que los números le den, para seguir solicitando prestamos al FMI. Mientras en los comedores no llega la comida, las familia llegan a apenas con los útiles escolares, le quita medicamentos a los jubilados y paralizan obras públicas que dan muchos puestos de trabajo. Es un gobierno toralmente indiferente, es por esto que marchara junta este miércoles, el próximo viernes, el 24 de marzo y todas las que hagan falta.

Los movimientos populares acordaron hacer un plan de lucha, contra las políticas neoliberales del gobierno de Milei, trabajar unidos para el próximo paro de la CGT, y continuar movilizando en la calle.

Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no golpeando a nuestros abuelos, ni reprimiendo fotógrafos, porque no les gusta la realidad que muestra. La unidad y la masividad es la única manera de frenar la ofensiva neoliberal de este gobierno.