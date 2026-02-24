La Unión Cívica Radical de Avellaneda realizó un acto homenaje a Crisólogo Larralde al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. La actividad tuvo lugar el lunes 23 de febrero en el Parque los Derechos del Trabajador de Villa Domínico.

Durante el encuentro hicieron uso de la palabra el presidente de la UCR Avellaneda, Daniel Carro; el integrante de la organización de trabajadores radicales, Jorge Cobos y el ex presidente del comité local y actual autoridad partidaria, Miguel Matarese.

En sus intervenciones, los oradores destacaron el legado político y social de Larralde, al tiempo que manifestaron una fuerte crítica hacia los senadores y diputados nacionales del radicalismo que acompañaron la reforma laboral, a quienes acusaron de “traicionar los principios de la UCR y el artículo 14 bis, redactado por Crisólogo Larralde”.

Del acto también participaron el dirigente radical y defensor adjunto del Pueblo de Avellaneda, Rodrigo Galetovich; junto al vicepresidente del Consejo Escolar de Avellaneda, Mauro Nipoti, además de referentes partidarios, militantes y vecinos.

¿Quién fue Crisólogo Larralde?

Larralde, como presidente de la UCR nacional, fue el impulsor del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el marco de la reforma realizada en 1957.

El 14 bis estableció una serie de derechos para el trabajador, como las condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, organización sindical libre y democrática, derecho a huelga, entre otros.

Nacido en Quilmes, Larralde ejerció gran parte de su militancia política en el municipio vecino de Avellaneda, fue concejal de este distrito y candidato a vicepresidente en 1954. Murió el 23 de febrero de 1962 durante un acto en el municipio de Berisso, en el marco de su campaña para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Por Federico Lorenzo para Avellaneda Hoy