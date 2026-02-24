El Municipio de Quilmes informa que los sábados 28 de febrero y 7 de marzo, de 10 a 13, se llevarán adelante jornadas de vacunación para niños y niñas del distrito, con el objetivo de iniciar las clases con el calendario obligatorio completo. Las mismas se aplican de manera gratuita, segura y no requieren de orden médica.

En este contexto, el sábado 28 de febrero, los centros de salud en los que se realizarán los operativos son: el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva Ramón Carrillo -ex Dispensario- (Islas Malvinas 801 esquina Marcelo T. de Alvear, Quilmes Oeste); Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Houssay (Paz y Alberdi, Quilmes Centro), y el CAPS La Florida (calle 832 y 880, Villa La Florida).

Mientras que el sábado 7 de marzo, serán en: CAPS Villa Augusta (Bahía Blanca entre Ecuador y Colombia, Ezpeleta); Centro de Integración Comunitaria (CIC) La Ribera (La Merced 780 entre calles 19 y 19 bis, La Ribera), y el Hospital Dr. Eduardo Oller (avenida 844 al 2100 entre 892 y 893, San Francisco Solano).