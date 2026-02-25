UNA LEY INCONSTITUCIONAL QUE ENGAÑA AL PUEBLO Y DESTRUYE EL ART. 14 BIS.

La Multisectoria de Quilmesl expresa su más enérgico rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional de Milei, por constituir una violación directa de la Constitución Nacional y un ataque frontal al sistema federal de protección del trabajo en la Argentina.

El artículo 14 bis establece con claridad que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes y garantizar condiciones dignas y equitativas. Toda norma que precariza, debilita derechos o habilita relaciones laborales indignas resulta inconstitucional.

Lejos de representar una modernización, esta reforma configura una verdadera revancha contra las trabajadoras y los trabajadores en beneficio de

los sectores mas concentrados de la economia, eliminando conquistas históricas y profundizando la desigualdad social.

De sancionarse esta ley, las consecuencias serán inmediatas y profundas: destrucción del sistema federal de protección del trabajo, crecimiento de la informalidad laboral, pérdida acelerada del poder adquisitivo del salario, debilitamiento de la organización sindical y aumento de la conflictividad social.

Esta reforma no genera empleo genuino. Genera precarización, pobreza y exclusión.

Por todo ello, la Multisectorial ratifica su compromiso de lucha en defensa de los derechos laborales, de la Constitución Nacional y de la dignidad de quienes viven de su trabajo.

Y seguimos denunciando la política de Milei de sumisión y entrega nacional a Estados Unidos, de concentración de los monopolios amigos del gobierno, de más tierras y recursos en manos de los grandes terratenientes, de miseria planificada para la clase obrera y los sectores populares.

No vamos a abandonar las calles contra el proyecto fascista de Milei. Vamos a dar la pelea contra este modelo ajustador y entreguista!

MULTISECTORIAL DE QUILMES