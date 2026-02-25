En la Unidad Penitenciaria N.º 24 de Florencio Varela se llevó adelante el cierre del Taller de Ejecución de la Pena, un espacio de formación y reflexión impulsado por LESIS Argentina Asociación Civil, que trabaja en contexto de encierro promoviendo herramientas de responsabilidad, ciudadanía e inclusión social.

La jornada contó con la presencia de la Dra. María Florencia Butierrez, Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Florencio Varela, y de la Dra. Paula Napoli, Jefa de la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes participaron activamente del encuentro.

Ambas funcionarias fueron especialmente invitadas por LESIS Argentina Asociación Civil en el marco del cierre del ciclo formativo, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y generar un espacio de intercambio directo con las personas privadas de libertad que participaron del taller.

Durante la actividad, se abordaron aspectos vinculados al sentido de la ejecución penal, la responsabilidad individual, el cumplimiento de la pena y la importancia de la formación como herramienta para el proceso progresivo hacia la reinserción social.

La presencia de una magistrada del fuero penal y de la máxima autoridad de Auditoría de Asuntos Internos dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense otorgó al encuentro un fuerte respaldo institucional, consolidando la articulación entre sociedad civil, justicia y órganos de control.

Desde LESIS Argentina destacaron que el Taller de Ejecución de la Pena no constituye un espacio meramente teórico, sino un dispositivo que promueve reflexión crítica, comprensión del proceso judicial y construcción de responsabilidad subjetiva en el marco del régimen progresivo.

El cierre dejó como mensaje central que la inclusión real se construye con trabajo articulado, legalidad y compromiso institucional sostenido.