La Ciudad montó anoche un megaoperativo en la obra de ampliación del Puente Labruna, al lado de la cancha de River, para colocar seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una.

La ampliación del puente sobre las autopistas Lugones y Cantilo es una obra importante: va a mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.

Beneficiará a más de 350 mil personas que frecuentan diariamente la zona.

Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y av. Cantilo) y otro en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la av. Lugones desde Ciudad Universitaria).

"La ampliación del puente es una obra clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anoche supervisó todos los trabajos. Lo acompañaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Para colocar la nueva base del puente, durante la madrugada estuvo cerrada la avenida Lugones a la altura de Udaondo. La traza ya fue liberada y no habrá otros cortes en los próximos días. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo.

El puente tendrá una nueva pasarela peatonal: se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 m entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 m. También habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte).

En esa zona porteña el puente vincula al estadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” del Club Atlético River Plate, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de 2 km del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.