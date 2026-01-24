Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, viajará a Bogotá, Colombia, para participar en un foro internacional convocado por Progress International. El evento se centrará en la defensa de la soberanía regional y la dignidad de los pueblos latinoamericanos, y Mendoza abordará la situación política argentina, que considera una "falta de libertad" debido a la detención de Cristina Fernández de Kirchner.

Mendoza definió este escenario como la "proscripción del peronismo", al que considera el principal partido opositor al gobierno de Javier Milei. Su objetivo es visibilizar esta problemática institucional en el ámbito internacional y fortalecer la democracia argentina.

El foro se realizará desde el 24 hasta el 26 de enero y contará con la participación de líderes políticos y sociales de la región. Mendoza destacó la importancia de llevar estos debates a espacios globales para fortalecer la democracia y la transformación social.