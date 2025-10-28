El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, entregó 451 certificados a más de 200 vecinos que se capacitaron en cursos municipales y en aquellos organizados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

El acto se desarrolló en el Edificio Municipal, donde más de 200 berazateguenses recibieron 451 certificados tras haber realizado cursos presenciales y virtuales de capacitación: 222 de Informática, 6 de Orientación Laboral, 117 del Ciclo CAME, 7 cursos en los que colaboró el Centro Comercial e Industrial de Berazategui, 70 de Formación profesional en la UOCRA y 42 de la Escuela de Emprendedores.

Durante el encuentro, Mussi destacó que "es necesario capacitar a la gente en esta Argentina competitiva. Por eso empezamos a organizar los cursos y tenemos que seguir haciéndolo. La única salida es el trabajo. Tenemos muchos planes municipales de capacitación, en colaboración con la Unión Industrial de Berazategui (UIB) y la Cámara de Comercio del distrito. Los quiero felicitar por las ganas de querer hacer, progresar y capacitarse para el trabajo. Agradecemos a CAME y UOCRA por brindar, también, esta posibilidad. Estoy orgulloso de ustedes: quieren crecer dignamente, trabajando, por eso los saludo y les digo muchas, pero muchas gracias".

Seguidamente, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, señaló: "Junto al intendente Juan José Mussi, entregamos certificados de las capacitaciones que se brindan a través de la Secretaría y en convenio con diferentes instituciones a más de 200 vecinos. En un momento difícil, poder generar esta herramienta -desde el Municipio- para que los vecinos estén capacitados y en mejores condiciones para acceder a los puestos de trabajo que también se generan en el distrito, nos llena de orgullo y felicidad".

Y agregó: "En las diferentes sedes brindamos cursos de Informática, Orientación laboral para Pymes, orientados a la comercialización y a la industria. Los cursos de UOCRA fueron de oficios, de pintura, sanitarios y de herrería; y los de la Escuela de Emprendedurismo referían a planes de negocios, contabilidad, marketing y demás. Son cursos que en el ámbito privado son costosos pero que, en el marco de la gestión municipal, son gratuitos para todos los vecinos de Berazategui. Estas iniciativas se dan en el marco de Programas que la Secretaría de Trabajo lleva adelante desde hace más de diez años. Los vecinos participan mucho".

Por su parte, Nora Andrea Segovia, vecina y emprendedora del barrio Buenaventura que realizó el curso de marroquinería textil, expresó: "Hoy fue un día hermoso, nos acompañó el intendente Mussi y estoy muy agradecida con estas capacitaciones que son una salida laboral. La situación está muy difícil. Estas iniciativas nos abrazan, los profesores dan mucho y eso nos anima a continuar. Hice una capacitación de marroquinería textil, tengo mi emprendimiento y ya estoy trabajando. Estoy muy agradecida a Berazategui y al Intendente que tenemos. Los animo a todos a participar".