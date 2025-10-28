El Defensor del Pueblo de Avellaneda afirmar que: “A lo largo de la historia, en determinadas ocasiones, el voto llevó al poder a quienes destruyeron la democracia:

•Hitler en Alemania,

•Mussolini en Italia,

•Orban en Hungría,

•Erdogan en Turquía,

Explicó García que: “Llegaron por las urnas y, desde adentro, apagaron las voces e ideas de opositores, censuraron la prensa y ANIQUILARON derecho y libertades.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda afirmó que: “La democracia no siempre muere con un golpe!!!!” ”¡¡¡¡A veces muere lentamente en cada voto sin memoria!!!

“CONFUNDEN PROMESAS CON VERDAD!!!!”

García aseguró que: ¡¡Cuando los pueblos olvidan su historia vuelven a cometer los mismos errores!!

García cerró manifestando que: “SIEMPRE SON LOS MAS VULNERABLES LOS QUE MAS SUFREN ESA PERDIDA MEMORIA”.

Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda