El próximo jueves 7 de Agosto, Día de San Cayetano, numerosas organizaciones sociales y políticas, junto a otras fuerzas vivas, realizarán una multitudinaria marcha que partirá de Liniers, a las 8 de loa mañana, con la bendición de herramientas, se realizará un homenaje en la Estación de Flores al Papa Francisco, y culminará en Plaza de Mayo.

Estarán presentes, como confirmaron, organizaciones civiles, la CGT, la CTA, los organismos de DDHH, trabajadores de numerosos rubros y sectores de la Iglesia entre otros.

Asimismo, en el playón de la Estación de Quilmes, mañana martes, Florencia Bravo (foto) junto a otros integrantes de loa UTEP Quilmes van a llevar adelante una asamblea a las 14 horas.

En Plaza de Mayo se leerá el siguiente documento:

San Cayetano 2025

Frente al ajuste y la crueldad, PAZ, PAN,

TIERRA, TECHO Y TRABAJO

La Realidad de un Modelo que Descarta

Tras más de un año y medio de la implementación de un plan

económico que prometió futuro pero solo trajo descarte y

empobrecimiento, este 7 de agosto, día de San Cayetano,

patrono del Pan y el Trabajo, volvemos a las calles. Con la

misma fe y la convicción de siempre, inspirados en el legado

del Papa Francisco, las organizaciones populares,

movimientos sociales, sindicatos, curas villeros, comunidades

religiosas, organizaciones campesinas, de la agricultura

familiar y organismos de derechos humanos, peregrinaremos

desde Liniers hasta la Plaza de Mayo para ser la voz de los que

quieren silenciar. Marchamos para demostrar que la

comunidad organizada es la única respuesta frente a un

modelo que nos quiere solos y vencidos.

Hoy, nuestras banderas históricas de Tierra, Techo y Trabajo se

cargan de una urgencia renovada y se les suma la exigencia

de Paz y Pan:

PAN

Porque la emergencia alimentaria se ha convertido en una

catástrofe planificada. Marchamos contra la interrupción de

las políticas alimentarias que garantizaban el acceso a un

plato de comida diario para cientos de miles de familias y más

de un millón de pibes y pibas. Porque, aún sin recibir

alimentos, y a pesar de que el salario social de las

trabajadoras del cuidado sociocomunitario haya sufrido un

ajuste brutal, quitándoseles el nexo y con un congelamiento

en $78.000 pesos, ellas hacen magia en la primera línea

contra el hambre mientras son estigmatizadas. No se las

reconoce como trabajadoras, pero son las que le ponen el

cuerpo a la crisis, acompañando a las familias de nuestros

barrios.

Movilizamos por el derecho básico de cada familia a tener un

plato de comida en su mesa y de cada trabajadora

sociocomunitaria a obtener un reconocimiento salarial

acorde a su tarea imprescindible.

TRABAJO

Porque detrás de la promesa de "modernización" se esconde

la precarización más profunda de nuestra historia. Luchamos

contra una reforma laboral que pulveriza derechos, contra el

ahogo deliberado a nuestras cooperativas y unidades

productivas, y por el reconocimiento de la Economía Popular,

que hoy más que nunca sostiene la vida en los territorios ante

un Estado ausente.

Por una actualización del salario social complementario

congelados hace ya más de un año y medio a valores de

noviembre 2023.

La apertura de importaciones indiscriminada, sin ningún tipo

de protección al trabajo nacional, ha desplomado el valor del

trabajo de cartoneros y cartoneras, de las cooperativas

textiles y de la producción agraria. Sobre todo, en el sector de

las Economías Regionales doblemente dañadas, ya que los

insumos están dolarizados. Producir alimentos en argentina

se vuelve inviable. Debido a las importaciones de productos

de origen agropecuario, los productores no alcanzan ni a

cubrir los gastos productivos a la hora de vender el producto

final. Es urgente la implementación de una Ley de

Emergencia Productiva, que garantice subsidios directos,

tarifas diferenciadas para gas oil y electricidad, entrega de

insumos y herramientas. También es necesaria una Ley de

arrendamientos y protección de los cinturones hortícolas, así

como políticas de acceso a la tierra, créditos accesibles y con

tasas subsidiadas, la compra estatal de la producción,

principalmente para paliar el hambre en los barrios

populares.

El intento de destrucción de la organización territorial solo

deja avanzar la narco estructura en el control de barrios

enteros y para colmo está puesto en marcha un proceso de

desinversión en toda la política pública para la lucha contra

las adicciones para los sectores populares, los más afectados

por la política de abandono y deja a merced del narco a

grandes sectores de nuestra sociedad.

Cientos de hombres y mujeres que habían encontrado en el

trabajo cooperativo y la economía popular una fuente de

ingresos para evitar caer en la rueda de la delincuencia, hoy

se encuentran completamente abandonados y abandonadas

con la única propuesta concreta de disminuir la edad de

punibilidad.

Los trabajadores y trabajadoras del espacio público son

víctimas de una brutal estigmatización acompañada de

violencia, represión y criminalización que simplemente los

condena a la miseria absoluta. Son detenidos y les roban su

mercadería a lo largo y ancho del país cuando lo único que

están buscando es ganarse el mango honradamente.

TIERRA

Denunciamos la entrega de nuestros recursos naturales

mientras a nuestro pueblo se le niega un pedazo de tierra

para vivir y producir; así como la pulverización de las políticas

destinadas a fortalecer la agricultura familiar, campesina e

indígena que atenta directamente sobre miles de familias

productoras, campesinas e indígenas que producen los

alimentos para nuestro pueblo.

Vemos con extrema preocupación la constante represión e

intentos de desalojos de las comunidades originarias de sus

tierras, completamente desprotegidas y perseguidas por esta

gestión nacional.

TECHO

Denunciamos la especulación inmobiliaria, la paralización

total de la obra pública y el desfinanciamiento de la Ley de

Integración Socio Urbana, que han dejado a millones de

familias sin la esperanza de un techo digno y un barrio con

servicios básicos.

PAZ

Porque no hay paz sin justicia social. Exigimos el fin de los

protocolos represivos que buscan acallar la protesta legítima.

Denunciamos la criminalización de la pobreza y la

persecución judicial a nuestras y nuestros referentes y a todo

aquel que se atreve a levantar la voz. El ajuste solo se sostiene

con represión, pero la paz social se construye con derechos,

no con palos.

La Unidad Frente a un Proyecto de Destrucción

Nos movilizamos en un gran frente de unidad para enfrentar

un proyecto que ataca a todo el pueblo argentino.

Enfrentamos:

* El desguace sistemático de la Economía Popular y la

estigmatización de sus trabajadores y trabajadoras, que

somos la reserva productiva y moral frente a la cultura del

individualismo.

* El empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y

pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste

de un gobierno insensible.

* La destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs

por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola

de despidos que no cesa en el sector público y privado.

* El desfinanciamiento planificado de la educación y la salud

públicas, pilares de nuestra soberanía, mientras se

benefician los grandes capitales y las corporaciones.

* La entrega de nuestra soberanía nacional a través de

mecanismos como el RIGI, que regala nuestros bienes

comunes a potencias extranjeras a cambio de nada.

* Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Sr.

Lámelas, quien celebra el ajuste y promueve una agenda

de entrega y subordinación, en una inaceptable injerencia

externa en los asuntos internos de nuestra nación.

* A las políticas de endeudamiento con el FMI que son una

condena a futuras generaciones y la pérdida de soberanía

sobre la planificación de nuestra economía.

* Un discurso de odio y negacionismo que desprecia nuestra

historia, ataca la cultura y busca romper los lazos de

solidaridad que son la base de nuestra comunidad.

* La creciente violencia y la política de hostigamiento y

persecución hacia nuestros hermanos y hermanas

migrantes, impulsada por un discurso de odio que busca

crear chivos expiatorios, en abierta violación de nuestras

tradiciones de acogida y de la propia Constitución

Nacional.

* A la decisión de un gobierno que destruye la salud pública

donde se atienden millones de trabajadores humildes que

no cuentan con obra social y destruye instituciones que

salvan vidas y son reconocidas por la comunidad

internacional como el Garrahan.

A quienes se inventan su trabajo todos los días en la

economía popular, a los trabajadores y trabajadoras formales

que ven licuado su salario, a los jubilados que dieron toda una

vida, a los y las estudiantes que defienden la universidad

pública, a todos los hombres y mujeres de bien que creen en

una Patria justa y solidaria: las y los convocamos a marchar.

Este 7 de agosto, llenemos las calles de esperanza y de lucha.

Demostremos, una vez más, que la fe de nuestro pueblo no se

quiebra y que nuestra fuerza reside en la unidad y la

organización.

¡Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo!