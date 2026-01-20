El Jefe de Gobierno mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid en el marco de su agenda orientada a promover inversiones y fortalecer la proyección internacional de la Ciudad en España.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, con el objetivo de profundizar la cooperación y el trabajo conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid. Lo acompañó el Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fulvio Pompeo.

Durante el encuentro, dialogaron sobre los desafíos que enfrentan hoy los grandes centros urbanos y coincidieron en la importancia de sostener modelos de gobierno basados en la planificación, la seguridad, el fortalecimiento institucional y reglas claras que promuevan el desarrollo económico y la generación de empleo. Además, reafirmaron la coincidencia en valores e ideales: una visión occidental del mundo libre, basada en la libertad, la responsabilidad individual y el respeto por las instituciones, principios que guían sus gestiones.

Ambos líderes destacaron la similitud en la visión de sus ciudades: lugares ordenados, seguros y vibrantes, donde el crecimiento económico convive con calidad de vida y vitalidad urbana. En ese sentido, Díaz Ayuso definió a la Ciudad de Buenos Aires como “linda” y “vibrante”.

“Con Isabel Díaz Ayuso gobernamos grandes ciudades que son el corazón económico, político y cultural de nuestros países. Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia. También una visión de respeto por el orden, la propiedad y la libertad individual de nuestros ciudadanos que seguiremos impulsando” , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Buenos Aires y la Comunidad de Madrid comparten una visión sobre el rol de los gobiernos subnacionales como actores centrales del desarrollo y la necesidad de construir un Estado eficiente que acompañe a quienes invierten, producen y generan oportunidades. Asimismo, conversaron sobre la actualidad regional y destacaron las manifestaciones de alegría protagonizadas por miles de venezolanos tanto en la Puerta del Sol como en el Obelisco, como expresión del compromiso con la libertad y la democracia, valores compartidos por ambas sociedades.

La reunión se realizó en la antesala de la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrollará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, uno de los principales encuentros del sector a nivel mundial y el más relevante del mercado iberoamericano.

Agenda económica y encuentro con empresarios

En el marco de su visita a Madrid, Jorge Macri también se reunió con empresarios y directivos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para dialogar sobre las oportunidades de inversión que ofrece la Ciudad y compartir su perspectiva sobre la situación económica de Argentina. El encuentro contó con la participación del secretario Pompeo; Gabriel Sánchez Zinny, Jefe de Gabinete; y Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico.

Durante la reunión, el Jefe de Gobierno presentó los principales proyectos de transformación urbana, desarrollo productivo e infraestructura que impulsa la Ciudad, con foco en crecimiento, empleo y competitividad. El intercambio con el sector privado fue muy valioso, con interés concreto de las empresas en conocer la visión de la Ciudad y profundizar oportunidades de inversión, fortaleciendo un vínculo económico estratégico entre Buenos Aires y España.