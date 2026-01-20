El Municipio de Quilmes informa a los vecinos que se amplió el acceso a la vacunación contra el dengue para personas residentes de la Provincia de Buenos Aires, y a su vez se modificó el esquema para la triple viral; también se destaca que desde enero se puede acceder a la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), y en todos los casos la posibilidad de vacunarse se da de forma pública y gratuita.

En este marco, por disposición del gobierno provincial, en el caso del dengue, las personas entre 15 y 59 años pueden vacunarse acercándose a los vacunatorios y manifestando que desean recibir la inoculación, hayan tenido o no la enfermedad. La vacuna, que se da en un esquema de dos dosis, separadas por al menos 3 meses y sin orden médica, está contraindicada en el embarazo, la lactancia e inmunocomprometidos, y se indica que quienes tuvieron la enfermedad deben esperar 6 meses para recibirla.

En Quilmes, esta vacuna se encuentra disponible en: Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte (Allison Bell 770, Quilmes); Hospital Dr. Eduadro Oller (avenida 844 Nº 2100, San Francisco Solano); el Instituto Dr. Ramón Carrillo -ex Dispensario- (Marcelo T. Alvear esquina Islas Malvinas, Quilmes Oeste); Centro Integral de Salud, Diagnóstico y Rehabilitación Julio Méndez (9 de Julio 264, Bernal); CAPS Cecilia Grierson (Amoedo y Joaquín V. González, Quilmes Oeste); CAPS Houssay (Alberdi y Saavedra, Quilmes); CAPS Villa Augusta (Bahía Blanca 4735, Ezpeleta); CAPS Julieta Lanteri (calle 836 y 897, San Francisco Solano); CIC La Matera (calle 816 entre 888 y 889, Quilmes Oeste), y CAM Don Bosco (Pringles 1010).

En cuanto a la vacuna triple viral (TV), se informa que hubo un cambio de esquema y desde ahora: niña/os nacidas/os a partir del 1 de julio de 2024, deberán recibir la segunda dosis de TV a los 15-18 meses; quienes hayan nacido hasta el 30 de junio de 2024 recibirán la segunda dosis en el año en que cumplan 5 años, y la primera dosis permanece para todas las cohortes a los 12 meses.

A su vez se indica que desde el mes de enero se ha vuelto a vacunar contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), teniendo como población objetivo las personas embarazadas entre las semanas gestacionales 32 y 36.6, y desarrollándose esta inoculación hasta el 31 de agosto de 2026, aunque puede extenderse la vacunación según la circulación del virus.