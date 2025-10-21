Horas atrás, cansado de los rumores que lo indicaban en la Cancillería. el referente y funcionario nacional Nahuel Sotelo, escribió en redes sociales: " Estimados periodistas (con buena y mala fe) DEJEN DE OPERAR. No me moveré de la Secretaría de Culto y Civilización".

Cabe mencionar que sobre la salida de Daniel Werthein de la Cancillería Argentina, el nombre de Sotelo sonó como uno de los posibles ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Pero fue el propio Sotelo que salió a matar el rumor de plano.