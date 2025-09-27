La Iglesia Catedral de Quilmes ha emitido un comunicado solicitando la colaboración de la comunidad y la máxima alerta ante una serie de robos que han afectado al templo en las últimas semanas.

La Parroquia hace un llamamiento a los vecinos y a quienes transiten la zona para que se mantengan atentos a cualquier situación o presencia "anormal" dentro o en las inmediaciones de la Catedral y, de ser así, den aviso de inmediato a las autoridades policiales o al personal de la Iglesia.

Robo de Equipos

El comunicado hace referencia directa a un incidente reciente donde robaron un equipo de audio.

En el video se ve a un sujeto que ingresó a la Catedral a un lugar de acceso restringido.

Las cámaras filman 24 horas

La Catedral confirmó que toda la actividad, incluyendo el incidente mencionado, fue registrada gracias al sistema de cámaras de seguridad que opera ininterrumpidamente las 24 horas del día. Este material está siendo utilizado para la investigación en curso.

La Iglesia Catedral de Quilmes agradece de antemano la colaboración y el compromiso de la comunidad en la protección de este patrimonio histórico y espiritual.