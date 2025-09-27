El Newcom como disciplina para adultos mayores fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008.

Los partidos se disputan al mejor de 3 sets: los dos primeros sets se disputan hasta que un equipo llega a los 15 puntos o hasta que haya diferencia de dos puntos entre ambos superado ese marcador, sin que haya puntuación máxima. El tercer set se desarrollará en tie break a 10 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos.

Cada equipo está integrado por 6 jugadores, los cuales 3 son femeninos y 3 son masculinos. También hay competencia entre equipos solo femeninos.

La altura de la red es de 2,43 metros y todas las acciones de pase del balón son realizadas con los dos pies apoyados en el piso.

El principal objetivo es no dejar caer la pelota.

Hay diversos Torneos de la actividad, algunos son Torneos que duran un fin de semana y otros que se llevan a cabo durante todo el año, en este caso el Torneo más conocido es el de la Liga Metropolitana. Se juega categoría +50, +60 y +70 y en varios lugares ya comenzó a implementarse también la categoría +40.

Este último fin de semana se llevó a cabo una fecha de la Liga Metro en la categoría +60 en el Polideportivo La Patriada de Florencio Varela, dónde se enfrentaron en distintas zonas importantes equipos como el Local La Patriada, Indomables de CABA, Halcones de Vicente López, Racing Club Sede Villa del Parque, Avellaneda Newcom, Almirante Brown Newcom, el Sindicato del Vidrio de Berazategui, Tercer Tiempo Newcom, entre otros.

Hay varios lugares donde se puede practicar este hermoso deporte, uno de ellos es en el Gimnasio Gatica en Villa Dominico, otro de los lugares en el Polideportivo Delfo Cabrera en Sarandi, en el Club Estrella Blanca de Lanús, en el Club 9 de Julio de Florencio Varela y en La Patriada del mismo Partido y para femenino solo se puede hacerlo en el Club Estrella del Dorado de Quilmes. Está semana se desarrolla la clasificación de los Juegos Bonaerenses y este deporte estará presente en su etapa Distrital Sur, el jueves 18 desde las 9 hs en el Polideportivo Almirante Brown, Partido del mismo nombre, en las categorías +60 y +70.

