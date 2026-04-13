La agrupación Identidad Roja continúa desarrollando su plan integral para la recuperación deportiva e institucional del Club Atlético Independiente, y presenta tres nuevas propuestas clave enfocadas en el fortalecimiento de las divisiones inferiores y la infraestructura del club.

Bajo una visión estratégica que prioriza el desarrollo genuino por sobre el modelo actual, estas iniciativas forman parte de un cambio estructural hacia un modelo formador, que devuelva al club su histórica identidad como cuna de grandes futbolistas.

PROPUESTA 1: “VAMOS, VAMOS LOS PIBES”

Identidad Roja propone que el 40% del plantel profesional de Primera División esté compuesto por jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club.

El objetivo es recuperar el ADN histórico de Independiente como formador de talentos, promoviendo oportunidades reales para los juveniles y consolidando un proyecto sostenible en el tiempo.

“El futuro se construye desde el presente. Independiente debe volver a ser semillero de ídolos.”

PROPUESTA 2: “LA FORMACIÓN VUELVE”

Se establece que el 20% de los ingresos por ventas de jugadores formados en el club sea destinado exclusivamente a obras de infraestructura para las divisiones inferiores y juveniles.

Para garantizar transparencia y cumplimiento, se impulsará la creación de un fondo específico aprobado por Asamblea, asegurando que esos recursos no sean desviados y se utilicen únicamente para el desarrollo estructural del fútbol formativo.

PROPUESTA 3: MICROESTADIO MULTIDISCIPLINARIO EN WILDE

La agrupación propone la construcción de un microestadiomoderno en el predio de Wilde, destinado al desarrollo de múltiples disciplinas como futsal, vóley, handball, patín y actividades artísticas.

Este espacio permitirá:

- Resolver la falta de localía en disciplinas campeonas como el futsal

- Brindar infraestructura profesional a deportes federados

- Generar un nuevo polo deportivo y social para el club

Abrir la posibilidad de eventos, exhibiciones y actividades institucionales

DE UN MODELO COMPRADOR A UN MODELO FORMADOR

Desde Identidad Roja señalan que en los últimos años el club ha adoptado un enfoque centrado en la compra de jugadores, con resultados deportivos insuficientes y un fuerte impacto económico negativo.

Frente a este escenario, la agrupación propone un cambio de paradigma:

invertir en formación, infraestructura y desarrollo integral, recuperando la identidad histórica que convirtió a Independiente en un referente del fútbol mundial.

DECLARACIÓN

“Independiente no necesita reinventarse: necesita volver a sus raíces. Formar, potenciar y proyectar. Ese es el camino para volver a ser protagonistas.”