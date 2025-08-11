Por segunda vez, el Equipo Argentino de MMA de la Asociación Argentina de Artes Marciales, Deportes de Combate y Fitness y MMA World Argentina participará en noviembre del Campeonato Mundial de MMA en la ciudad de Kaluga, Rusia.

Los atletas seleccionados para representar a nuestro país son el quilmeño Ignacio García en la categoría 61.200Kgs, Iago Martínez en 61.200Kgs, Ryan Martínez en 66.700Kgs y el quilmeño Silvio Cáseres en 93.00kgs. Y fueron seleccionados en el evento HOMBRES DE HONOR 133 Argentina, organizado por IHARA DOJO en el Estadio WKBA ARGENTINA de la ciudad de Quilmes, y que contó con la presencia del Maestro Chinto Mordillo de España, presidente de AEMMA, MMA España y VicePresidente de MMA WORLD con Sede en Rusia y entrenados por uno de los más grandes coach y luchadores a nivel internacional, Fernando "PITBULL" Martínez.

El equipo argentino está confiado en obtener varios podios ya que en el Mundial de 2024 realizado en la ciudad de Kanty Mansyk de Rusia, la atleta Nadia BRONN BALBIS obtuvo el tercer puesto y medalla de Bronce en la categoría de 47.600Kgs obteniendo también a su regreso la Mención de Personalidad Destacada de la Ciudad de Quilmes por el Concejo Deliberante y recibiendo la distinción de manos de la Intendenta Mayra Mendoza.

Cabe señalar que la Asociación de Artes Marciales, Deportes de Combate Y Fitness y MMA World Argentina funcionan en el primer piso del Club Alsina de QUilmes.

En las instalaciones de la Asociación funciona el Estadio y el Museo Argentino del Kickboxing y Muay Thai, primero y pionero en Sudamérica reconocido por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Quilmes y su presidente Diego La Volpe es autor de dos libros con la experiencia de su vida en Japón como discípulo, como luchador y como entrenador, "KICKBOXING, ESPIRITU SAMURAI Mitos, historias y verdades de un arte marcial nacido en Japón"(2018) y "KICKBOXING EN JAPÓN Enseñanzas de un maestro samurái a su discípulo".