El Club Quilmes Oeste continúa consolidándose como una referencia en la natación competitiva, con destacadas actuaciones en el Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors, realizado del 21 al 25 de abril en el Parque Roca, y con proyección directa hacia futuras competencias internacionales.

Entre los resultados más sobresalientes se encuentra Luciano Serpentinni, quien se consagró campeón nacional en los 100 metros libres con un tiempo de 53”85, representando al MQ. Además, obtuvo el subcampeonato en los 50 metros libres (25,04) y completó su participación con destacados puestos:

4° en 50 mariposa, 4° en 100 espalda y 9° en 50 espalda.

Por su parte, Gliemmo Delfina tuvo una sólida actuación en pruebas de medio fondo y fondo:

8° en 400 libres, 8° en 800 libres, 11° en 200 libres, 18° en 100 libres y 13° en 50 espalda.

También se destacó Polizzotto Morena, quien logró:

13° en 100 pecho y 11° en 200 pecho.

🔵 Proyección nacional: presencia en Campus y Selección Argentina

El crecimiento del equipo se refleja en la convocatoria de nadadoras del club al Campus de Menores, que se desarrollará el sábado 2 de mayo, donde se reúnen los mejores talentos del país con vistas a futuras competencias internacionales. El crecimiento del equipo se refleja en la convocatoria de nadadoras del club al Campus de Menores, que se desarrollará el sábado 2 de mayo, donde se reúnen los mejores talentos del país con vistas a futuras competencias internacionales.

Las representantes del Club Quilmes Oeste serán:

Piscitelli Serena

Ruartes Boned Matilda

En este contexto, se destaca especialmente la convocatoria de Ruartes Boned Matilda a la Selección Argentina categoría menores, para participar en el torneo Promesas Olímpicas que se llevará a cabo en Santiago de Chile del 21 al 25 de mayo.

Todo el proceso de formación y resultados está bajo la conducción del entrenador Mariano Boccardo, pieza clave en el desarrollo deportivo del equipo. Todo el proceso de formación y resultados está bajo la conducción del entrenador Mariano Boccardo, pieza clave en el desarrollo deportivo del equipo.

🗣️ Charla exclusiva con Ulises Cazau en el club

Como parte de las actividades formativas y de inspiración para los nadadores, el domingo 3 de mayo el Club Quilmes Oeste recibirá a Ulises Cazau, nadador de la Selección Argentina, quien brindará una charla y compartirá su experiencia.

📍 Lugar: Club Quilmes Oeste

🕘 Horario: 9:30 a 13:00

📲 Inscripción: WhatsApp 11 2512 9203

ℹ️ Consultas: Administración del club

Desde la institución, encabezada por su presidente Alejandro Mittica, junto a toda la comisión directiva, felicitan al entrenador y a cada uno de los nadadores por el compromiso, el crecimiento y los logros obtenidos, reafirmando el camino de desarrollo deportivo y formación integral.