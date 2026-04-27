Así lo dijo el diputado nacional en declaraciones radiales. Recordó el aniversario de las elecciones de 2003 y a Néstor Kirchner y señaló que “es tiempo de palabras prudentes y acciones valientes para regenerar la esperanza, cambiar la realidad y volver a tener un país normal.”

Kirchner explicó que se está trabajando en proyectos, como el ya presentado por emergencia en combustibles y alimentos, y la idea de un nuevo Fondo Federal de la Soja para darle recursos a las provincias y que los gobernadores puedan afrontar las demandas de los argentinos y argentinas que están sufriendo las consecuencias del modelo económico que excluye a más de la mitad de las personas.

“Estamos hablando de recursos para que administren las provincias, gobernadores como Llaryora (Córdoba) y Pullaro (Santa Fe) que son de otros signos políticos, pero en este contexto es necesario que cuenten con recursos para estar a la altura de las demandas en sus provincias. Un nuevo Fondo Federal de la Soja, no como el que había sino recuperando la experiencia anterior, o lo que planteamos con el proyecto de creación de un fondo anticíclico que mejore el acceso al combustible en todo el país. Estamos haciendo proyectos que implican que Milei administre más fondos para afrontar a complejidad actual y dar respuestas con fondos para el PAMI, para las universidades nacionales, para las familias que están pasándola muy mal por el tema del desfinanciamiento en materia de discapacidad”.

“Las decisiones que viene tomando el gobierno nacional son de un nivel de deshumanización y de poca inteligencia en materia por ejemplo de recortes en discapacidad, porque las mentiras con que justifican los recortes finalmente se caen y aflora la verdad”.

“Tenemos que priorizar encontrar herramientas que ayuden a que los argentinos y argentinas recuperen la esperanza y visualicen que se puede cambiar esta realidad. Por eso estos proyectos que buscan conseguir fondos para dar respuestas a las demandas más urgentes. Competiremos el año que viene, ahora estamos pensando en fondear a las provincias. Ya que hablan tanto de federalismo, me llama la atención que no podamos juntar una masa crítica de diputados que permitan abordar los problemas de millones de argentinos y argentinas para abordar los problemas de la Argentina, un Patria extensa y hermosa con muchos problemas”.

“La situación de nuestro país es muy compleja como para andar jugando a la politiquería barata, si pensamos en aquella Argentina donde Néstor fue presidente, era una argentina donde reinaba la anti política, hoy gobierna la anti política. Esto tenemos que tenerlo muy claro, fue elegido por eso además. No gobierna un partido, gobierna la anti política. Y tenemos que ser capaces de comprender que muchos de quienes eligieron al presidente porque estaban enojados y envenenados también por una gran cantidad de mentiras, hoy son los que están empezando a transitar no solo una desilusión sino que son quienes están empezando a pasarla mal en cada instancia de su vida”.

“Tenemos que construir, organizar y entender que una sola fuerza política no puede reconstruir un país. Tenemos que estar todos juntos para que la sociedad sufra lo menos posible las consecuencias de un modelo que no contempla a los 48 millones de argentinos”.

“Néstor era un hombre responsable, siempre lo fue y tenía mucha seguridad sobre lo que se venía cuando conoció los resultados aquel 27 de abril de 2003. Era un momento complejo para un militante político, porque reinaba la anti política. Él tenía una manera de ser y de conducir que te hacía sentir certeza y seguridad sobre lo que venía y su idea de un país normal”.

“Tenía la firme convicción de que la salida a la crisis no era desde la improvisación y en esa búsqueda, construyó su lugar y su candidatura fue producto de su experiencia previa, su capacidad de construir y sus años de gestión como intendente y gobernador. Tenía una voluntad de hierro, ya en 2002 hacía campaña sin aparato de pauta por detrás, salió a recorrer el país, a buscar a viejos compañeros de militancia y así se fue construyendo una opción. Cuando asume como presidente aparece el dirigente, el constructor y la historia”.

“A la hora de gobernar hubo que construir la autoridad y se construyó avocándose a resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Para eso hubo que empujar a una sociedad a la que le costaba creer. Él se desvivía por eso, por recuperar como país la autoestima. Hacía todo para activar ese pulso que invitara a la sociedad a creer en si misma. Lo dejó todo, no especuló en ningún momento, hizo lo que tenía que hacer”.

“Fue un gran constructor y un gran padre, un gran padre”.

“Hoy estamos en un país al que le falta un gobierno que vuelva a pensar la Argentina en serio. Si vos mirás en perspectiva, ese gobierno de Néstor, esos años iniciales, de los 12, ¿no? dejó en claro que era necesario no comprometerse externamente en materia de deuda a pagar cosas que no se podía pagar, no solo no podía pagar, sino que el criterio debía ser cómo vivía la gente para saber cuánto Argentina debía abonar y cómo, de una deuda que él no había contraído”.

Kirchner recordó que en aquel momento “la mayoría de la dirigencia quería reestructurar la deuda por mucho menos quita que la que finalmente se logra. Él dice que “la Argentina es ingobernable si la quita no es esta”. Y demostró que estaba en lo cierto. Muchas veces las dirigencias, con tal de evitar los conflictos con sectores mucho más poderosos de afuera, que tienen capacidad de desestabilización de la economía argentina, que tienen capacidad de desestabilización de la política, que tienen capacidad de estigmatizar dirigentes, a él eso no le importó y poco a poco el acompañamiento de la sociedad fue fortaleciendo una mirada y valorando la seriedad”.

En este punto Kirchner insistió en la importancia de resolver cómo se va a abordar el endeudamiento externo de la Argentina: “Tenemos que comprometernos con seriedad sobre cómo abordar las cuestiones que realmente tienen que ver con un país que merece desarrollarse porque aparte tiene insumos naturales en su tierra para desarrollarse y darle valor agregado. Eso Néstor lo comprende, lo pone en valor, pone en valor lo que la Argentina tiene, pone a raya a todo el sistema de privatizadas, a las empresas españolas que habían hecho un desastre en Argentina. No iba a caerle bien a nadie, él sabía que tenía que gobernar para los que lo habían votado y cuidar a todos los argentinos y argentinas que quizás tampoco lo habían votado. Un presidente gobierna para todos”.

“Néstor una vez que asumió miró para adelante, no se abocó a estigmatizar a ningún dirigente y nada por el estilo, no buscó tampoco saldar la discusión política con herramientas judiciales, sino que construyó una fuerza política que realmente recuperó el peronismo para el espacio nacional y popular, donde el peronismo había sido un poco corrido”.

El diputado nacional también destacó el recuerdo de Néstor en la gente y se refirió a su viaje a Santa Fé el pasado fin de semana. “Es algo que realmente conmueve e invita, o debería invitar a muchos más dirigentes a realmente ser más independientes de los status quo económicos o empresariales, y realmente tener voluntad de dialogar con todos los sectores de la vida política argentina, de su vida económica….pero hacerlo desde un lado de defensa de los intereses de la Casa Rosada, porque ese es el lugar de la gente. Después existe la UIA, existe AEA, existe ADEPA, pero el lugar de la gente es la Casa Rosada, ahí tiene que haber alguien que represente a la gente”.

En cuanto a la actitud del gobierno hacia la mayoría de los argentinos, Kirchner señaló la deshumanización con la que gobierna la anti política. “Cuando uno ve los problemas que afrontan el día a día nuestra sociedad, como por ejemplo lo que sucedió con el valor de la nafta, cuando vemos cómo funciona el sistema público de transporte en el AMBA o en diferentes lugares, la pérdida de puestos de trabajo, el día a día de la gente, lo que han hecho con las personas en situación de discapacidad, lo que han hecho en diferentes cosas, la agresividad que han demostrado con los adultos mayores…lo que dicen acerca de que los mayores de 80 son una carga, bueno, la verdad que hay que tener cara para decir eso ¿no? Porque finalmente también después muchas veces la gente se enoja con los más jóvenes y los más jóvenes no pueden tener a sus abuelos si no tienen medicamentos gratis. Y si encima escuchan que son una carga para su propio gobierno ¿peor no? Han demonizado y estigmatizado a los trabajadores”.

En este punto recordó el voto negativo en 2022 al acuerdo con el FMI porque “teníamos muy claro que no había lugar a fallar, incluso terminamos teniendo que devaluar la moneda el lunes posterior a las pasos por indicaciones y apriete del Fondo Monetario Internacional. Creo que así siempre va a llegar la antipolítica porque los partidos políticos y los dirigentes nos hacen cargo. Porque si vos vas a una elección y sos muy valiente en la palabra y después cuando gobernás no podés hacer nada porque hay este tipo de factores que te intimidan o que te extorsionan, bueno, lo mejor es la relación con la sociedad.”

“Quizás si en ese momento nuestro presidente en vez de decirle que iba a aumentar la inversión en tecnología y en educación le decía la verdad que tenía una pistola en la cabeza, que lo estaban apretando, que había una clara intencionalidad electoral del Fondo Monetario Internacional de cara al 2023, bueno, cuando estos temas se subestiman y mucho más desde la especulación política, terminan sucediendo estas cosas, termina alguien como Javier Milei en el poder, que yo siempre lo he planteado, ¿qué nos pasó que nos ganó alguien con una motosierra en la mano? Y ahí se ven las consecuencias de eso, entonces muchas veces, bueno, siempre te diría, prefiero cargar con algunos estigmas antes que mentirle a la gente”.

Kirchner cuestionó el crecimiento para unos pocos y llamó a trabajar para los 48 millones de argentinos. “Cada vez más gente la está pasando mal. No es un país dual simétricamente como a veces se plantea livianamente en los medios, es asimétricamente dual. No hay 50 que la están pasando bien y 50 que la están pasando mal, son muchos más los que la están pasando mal. Entonces creo que, y esto no es un juicio a los argentinos y argentinas que les va bien con este modelo sino que no puede ganar el egoísmo. Porque finalmente la Argentina tiene 48 millones de habitantes, no 20 millones. El poder económico tiene que entender la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Hoy tenemos un plan y un diseño económico de Argentina que tendría que tener la mitad de la población que tiene ¿qué vamos a hacer con los otros 24 o 26 millones de argentinos y argentinas?”

En relación a la injusta prisión de Cristina, planteó que “cuando hablamos de un país en serio eso implica entender que no hay que suprimir al adversario, que no hay que perseguirlo. La situación de la Presidenta del Partido Justicialista Nacional en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner sometida una persecución inaudita desde hace muchas décadas -algo que no sucedía, desde Perón- no puede naturalizarse. Estos tipos sabían qué economía iban a tener y cuál iba a ser la realidad de la gente entonces, la detienen porque querían evitar lo que no pudieron en el 2019 que un día aparezca, hace un libro, hace esto y lo otro y se gana la elección ¿no? y bueno, ¿Qué dicen? “metamosla presa”, la meten presa y ustedes imagínense una Cristina caminando…a ver, si hay argentinos y argentinas que se acercan con tanto amor a mí imagínense lo que sería Cristina caminando. Porque aparte Cristina tiene algo que excede a cualquier dirigente del peronismo actual que es que la escuchan los peronistas y la escuchan los que la quieren, y también la escuchan y prestan atención los que no la quieren porque saben y entienden en Cristina que es una mujer muy capaz e inteligente. Podrán coincidir o no por etapas argentinos y argentinas con ella pero de su capacidad ya nadie duda en la Argentina. Entonces creo que estas cuestiones que muchas veces algunos subestiman lamentablemente desde lo que podríamos llamar el pejotismo, ¿no? Bueno, a uno no deja darle pena, pero a pesar de este tipo de situaciones hay que poner voluntad hay que poner ganas hay que ir a hablar hay que organizar, hay que construir”.

“Hay que entender también que es imposible que una sola fuerza política gestione el país si otros argentinos y argentinas que están hoy en la gestión pública, una intendencia, una provincia lo hacen bien y son de otro partido, bueno, tenemos que estar todos juntos entre los que están haciendo las cosas lo mejor posible para que sus sociedades sufran lo menos posible este tipo de políticas económicas realmente diseñadas a medida de cualquier cosa que podamos imaginar menos de los intereses de la mayoría del pueblo argentino”.

Por último Kirchner recordó declaraciones de Néstor Kirchner en el año 2002. “Fue en una entrevista donde él dice que su tarea no era engañar voluntades para juntar votos. Y yo creo que tenemos que ir por ese lado, a veces puede costar mucho más, a veces puede requerir caminar mucho más, hablar mucho más, explicar mucho más, trabajar mucho más, pero cuando uno cae, digamos, en la cosa fácil para juntar votos, en la demagogia barata, en los antagonismos tontos… para que se entienda claro, nosotros no, nadie busca destruir al actual presidente, ni su imagen, ni nada, uno busca que corrija el rumbo, porque los argentinos y las argentinas la están pasando decididamente mal. Y la están pasando decididamente mal y con clara consecuencia de las leyes que se fueron votando en el Congreso Argentino. Entonces todo ese paquete de leyes, de aquellos que hablaban que era una escribanía el gobierno de Cristina, bueno, miren esta escribanía como está funcionando y realmente le ha dado elementos al presidente que se ha demostrado no han mejorado la calidad de vida de la gente, sino que la han empeorado”.

“Tiene que haber una profunda reflexión entre todas y todos para poder realmente, en este año y medio, hasta que los argentinos y las argentinas vuelvan a poder optar para votar y elegir ¿no? Porque los dirigentes muchas veces hacen seguidismo, pero no interpelan a la gente también como debe ser, entonces creo que ese tipo de situaciones son las que nosotros entendemos que deben darse de cara a lo que viene”.