A días que desde la UNDAV negaran ser partícipes de encuestas que circulan con su nombre, desde un sospechoso mail ( [email protected] via research.net) Graduados de la Universidad Nacional de Quilmes recibieron una rara encuesta que busca la opinión de la comunidad en dos temas puntuales: el presidente Javier Milei y la intendenta interina de Quilmes Eva Mieri.

Lo sospechoso, es que la dirección de correo electrónico no es oficial, y no solo se usa el logo de la UNQ, aún peor es que al finalizar el cuestionario, el sistema se redireccionaba a la web oficial de la Universidad de Quilmes.

¿Será que algún vivo utilizó la identidad de la Casa de Altos Estudios para darle credibilidad y prestigio a un sondeo armado por una estructura que prefiere quedar en el anonimato sin darse a conocer? Veremos cuál es la reacción de las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes.