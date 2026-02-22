Aproximadamente 300 aspirantes concurrieron al salón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Quilmes Oeste para participar de la inscripción a los cursos con puntaje destinados a auxiliares de la educación. El Centro de Formación Profesional (CFP) 408 es la institución encargada de dictar estas capacitaciones mediante un convenio con la entidad gremial.

La jornada de inscripción

Los interesados comenzaron a concentrarse desde la noche previa en la sede de la avenida Vicente López. La fila de personas alcanzó a cubrir casi la totalidad de la manzana de la seccional, reflejando la demanda de formación en el contexto económico actual. La actividad se desarrolló de manera presencial para asegurar los cupos disponibles en las diferentes comisiones.

Desde la organización vincularon la masiva concurrencia a la situación del mercado de trabajo y a la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Según indicaron los responsables del centro, la necesidad de obtener herramientas de capacitación crece ante el aumento del desempleo y la recesión económica.

Próximas fechas

El cronograma de actividades continuará la semana entrante. El próximo lunes se realizará la inscripción para los cursos de oficios, instancia en la que se prevé una afluencia de público similar a la registrada para los cargos de auxiliares.

Autoridades del CFP 408 señalaron que la tarea se sostiene a pesar de los recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno Nacional. El financiamiento afecta actualmente a los Centros de Formación Profesional, escuelas técnicas y universidades, limitando los recursos para la generación de mano de obra calificada en el distrito.