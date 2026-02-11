La Mesa Popular Quilmes llevó adelante una volanteada y convocatoria a la movilización en los alrededores de la Estación de Quilmes, desde las 17 horas, con el objetivo de informar, concientizar y sumar adhesiones a la marcha contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional.

Durante la jornada, militantes y referentes sociales dialogaron con vecinos y vecinas, difundiendo los principales puntos de la reforma y convocando a participar de la movilización prevista para mañana, miércoles 11 de febrero, a las 12 hs en el Congreso de la Nación.

Desde la organización señalaron que la Reforma Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei implica una fuerte pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras, entre los que se destacan:

Quita del aguinaldo

Reducción de las vacaciones

Eliminación del pago de horas extras

Indemnizaciones más bajas

Exención del impuesto a las ganancias para las empresas

Extensión de la jornada laboral a más de 12 horas

“No podemos permitir que avancen sobre conquistas históricas del movimiento obrero”, remarcaron desde la Mesa Popular Quilmes, y llamaron a movilizar masivamente para frenar una reforma que beneficia al poder empresarial y perjudica al conjunto del pueblo trabajador.

La convocatoria es miércoles 11 de febrero, a las 12 hs, en el Congreso de la Nación, en el marco de una jornada nacional de lucha contra la Reforma Laboral.