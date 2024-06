La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó este martes bolsones con materiales deportivos a 18 clubes de barrio que integran la Liga ADESS (Asociación Deportiva Educativa y Solidaria del Sur), en un acto que se llevó adelante en la Casa de las Culturas local, ubicada en Rivadavia esquina Sarmiento, del centro de la ciudad.

"Agradecerles a todos y a todas por participar no solo de este evento, sino de la vida en comunidad y del desarrollo cultural y deportivo que todos los días, desde sus lugares, realizan. Es tan importante porque no es solamente formación deportiva, sino que se encuentran amigos y amigas. Necesitamos más que nunca sentirnos complementarios unos a los otros para poder estar más unidos ante tanta adversidad, tanta violencia, tanta insensibilidad que en estos días estamos viviendo en la Argentina”, expresó Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery.

La Jefa Comunal destacó: “En Quilmes queremos demostrar que hay una forma de gobernar distinta, de poder tomar decisiones a pesar de tener un presupuesto muy ajustado, en un momento donde el dinero no le alcanza a nadie, que nos hacen creer que no hay plata. Pero ojo, hay para pagarles las cuentas a deudas del extranjero que no las tomamos ninguno de nosotros, pero no hay plata para poder fomentar el deporte, las universidades públicas, los alimentos donde se necesitan”.

Y finalizó: “Es una realidad compleja la que estamos viviendo pero hay que analizarla y pensar. No hay que creer todo lo que se dice desde la televisión y los medios, porque quieren que pensemos de modo tal que no nos pongamos a reflexionar sobre la realidad que vivimos.Tenemos que analizar porqué vivimos como vivimos y no enojarse, sino hacer el aporte para poder transformar tantas realidades injustas que hoy tenemos. Para nosotros como siempre dijimos no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay clubes de primera y de segunda, y queremos llegar con este material de manera universal a todos los clubes”.

Durante la primera gestión de Mayra y lo que va de la actual, se han realizado varias acciones, apoyos económicos y obras, tales como tramitación de personería jurídica; entrega de trofeos; ⁠entregas de material deportivo; entrega de materiales de construcción; ⁠alambrados perimetrales y ⁠obras de nuevos vestuarios, entre otras.

En sentido, la presidenta de la Liga ADESS, Valeria Duckardt contó: "Esto tiene un valor importantísimo, que el Estado esté presente y los contenga. Desde el 2017 que estoy a cargo, es la primera vez que lo veo y anteriormente de eso nadie se hacía cargo. Hubo gobiernos que también eran peronistas y no se hacían cargo, pero este sí lo hizo,así que lo tengo que destacar, el gobierno de Mayra lo hizo. No me lo contó nadie, lo estoy viendo yo. Lo que veo es que se hace cargo como Estado de los clubes de barrio, no importa si son de una liga privada o si juegan una liga municipal, son clubes de Quilmes".

Cada uno de los bolsones contiene pelotas de fútbol, inflador, pecheras y camisetas de entrenamiento, que benefician a miles de chicos y chicas que participan de los torneos que organiza la Liga ADESS en el distrito.

A su vez, el presidente del Club Mariano Moreno, Cristian Salinas dijo: “Como está la situación en el día de hoy, para el club esto significa mucho. Es muy buena la predisposición, se agradece mucho el gesto hacia los clubes de barrio, que saben cómo estamos y estamos pasando lamentablemente una de las épocas más nefastas, lo que est sucediendo hoy repercute mucho en los chicos también”. Y Daniel García, entrenador de la categoría 2014 del club Juvenil Belgrano señaló: “Para nosotros esto tiene mucho valor, siempre tratamos de avanzar en el club. Los clubes de barrio son fundamentales para que los chicos no estén en la calle. Es fundamental que el Municipio de Quilmes esté con nosotros porque realmente lo necesitamos”.

En esta ocasión, recibieron bolsones los clubes Villa Augusta; Los Amigos; EDIQ (Escuela Deportiva Infantil Quilmeña); Defensores del Dorado; Juvenil Belgrano; Quilmes Juniors; Viejo Bueno; El Jalón; Los Bohemios; San Pablo; Santa María; La Terraza; Santos Vega: Mariano Moreno; Racing Quilmes; Fútbol Infantil Loma Alegre; Los Amigos; Ezpeleta Unidos y Octubre 10.

Participaron de la actividad el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público, Nicolás Mellino; la directora general de Entidades de Bien Púbico, Martina Bonanata, y el director de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo.