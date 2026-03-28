La reciente decisión de la Justicia de Nueva York a favor de Argentina en el caso YPF, lejos de traer distensión, profundizó la grieta entre la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, calificándolo de "perturbado mental".

El origen del conflicto

La polémica estalló luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva York anulara el fallo que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. Ante esto, el Presidente cuestionó a Cristina Kirchner y a Kicillof por la estrategia de nacionalización, lo que provocó la reacción del funcionario provincial.

Los puntos clave de la crítica de Bianco.

Bianco cuestionó que Milei, en lugar de celebrar el triunfo judicial para el país, optara por "echar culpas" y construir un relato político.

El ministro sostuvo que el Gobierno actual no cambió la estrategia, sino que se limitó a seguir la línea de defensa establecida anteriormente. "Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia", señaló.

Bianco subrayó que la nacionalización del 51% de YPF se realizó bajo el marco de la Constitución y las leyes vigentes, calificándola como una "decisión estratégica" que hoy permite el crecimiento del sector hidrocarburos.

"El Presidente debería reconocerle a Kicillof la expropiación... fue una gran decisión que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país", concluyó Bianco.