Berazategui conmemora un nuevo aniversario de su Autonomía con una gran fiesta

El sábado 8 de noviembre, Berazategui celebrará el 65° aniversario de su Autonomía con un nuevo Encuentro Ciudadano en la Plaza San Martín (Av. Mitre e/ 6 y 7). Habrá diferentes propuestas para disfrutar junto a familiares y amigos, de manera libre y gratuita. Este ya tradicional festejo, impulsado por el intendente Juan José Mussi, comenzará a partir de las 17.00 e incluirá un patio gastronómico, actividades recreativas, espectáculos culturales y un cierre a puro ritmo, con los shows en vivo del grupo Tambó Tambó y de Thomás Guzmán, participante de La Voz Argentina 2025. El evento se desarrollará en el marco del 34° Encuentro Ciudadano por la Autonomía, organizado por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, a cargo de María Laura Lacava. Además, como cada año, participarán todas las áreas municipales y se exhibirán las producciones de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos (tanto públicos como privados), entre otros.