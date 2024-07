Carlos Eduardo José, alias “Carlitos”, “Charly” o “Turco”, de 66 años, es buscado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por ser ministro de culto reconocido y por encontrarse en guarda de la niña, en Caseros, partido de Tres de Febrero.

En efecto, entre el 15 de mayo de 1999 y noviembre de 2008, aprovechándose del temor que infundía a las menores, el ex sacerdote trasladó a una niña con la excusa de oficiar el Sacramento de la Confesión y abusó sexualmente de ella en forma reiterada y en un número de veces que no se puede determinar, en instalaciones del Colegio San Francisco Javier. De igual modo y en el mismo tiempo, reiteró el delito de abuso sexual con la víctima de autos, en un domicilio particular.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece recompensa pública entre las sumas de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000) y PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) , de conformidad a lo previsto por el Decreto N° 2.052/ 98 y su modificatorio, a las personas que aportan datos fehacientes que permitan su localización y detención. La recompensa será distribuida, conforme al mérito de la información aportada, entre quienes se presenten ante las autoridades correspondientes, haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 del Departamento Judicial San Martín (IPP N° 15-00-15622-17).

Si tenés información contactate al 911 o al 0221 4293015 o bien a nuestro correo electrónico: [email protected]