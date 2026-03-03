El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud alcanzó un nuevo hito técnico al concretar la operación del buque de mayores dimensiones físicas recibido hasta la fecha en el Muelle Público: el / del armador COSCO SHIPPING LINES (ARGENTINA) Lines.

Con una eslora de 225 metros y una manga de 36 metros, el arribo de esta embarcación representó un desafío de maniobrabilidad y logística resuelto con absoluta precisión por nuestro equipo técnico.

Este logro operativo fue posible gracias a la planificación estratégica y al trabajo coordinado con la Prefectura Naval Argentina y los Prácticos de Puerto, cuya colaboración es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en maniobras de este porte.

La exitosa maniobra y operación de un buque de esta escala técnica reafirma que la infraestructura del Muelle Público está preparada para responder a las exigencias actuales de la logística con buques de estas dimensiones, consolidando al como un eslabón confiable y competitivo para el desarrollo productivo y el comercio exterior de nuestro país.