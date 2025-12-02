La diputada provincial electa María Sotolano, referente del PRO, prestó juramento en la Legislatura bonaerense, en el marco de la sesión preparatoria convocada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El acto se realizó luego de la entrega de diplomas a los legisladores electos en los comicios del pasado 7 de septiembre, ceremonia que la Junta Electoral bonaerense llevó a cabo en horas del mediodía en el recinto de la Cámara baja. Con este paso formal, Sotolano avanza hacia la asunción de su banca, que se concretará oficialmente el 10 de diciembre, integrando el cuerpo legislativo hasta 2029. En las primeras horas de la tarde, la Cámara de Diputados realizó la sesión preparatoria en la que los 46 nuevos legisladores prestaron juramento y se eligieron las nuevas autoridades parlamentarias, conforme lo establece el reglamento interno.

La jura se dio en un contexto político marcado por intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Mientras se define la composición de la mesa directiva para el próximo período, continúa la discusión por el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof. El Ejecutivo provincial busca la aprobación de un financiamiento por más de 3.000 millones de dólares, iniciativa que aún no cuenta con los votos garantizados. En las elecciones del 7 de septiembre, la provincia renovó 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores. En la Cámara baja, se renovaron bancas de las secciones Segunda (11), Tercera (18), Sexta (11) y Octava (6). En la Cámara alta, asumirán senadores por la Primera (8), Cuarta (7), Quinta (5) y Tercera (3).

Posteriormente a su jura, María Sotolano afirmó: “Estoy muy comprometida con esta nueva etapa que comienza en mi historia política. Con mucho orgullo asumo la representación de los ciudadanos como legisladora provincial del PRO. Es un gran desafío poder trabajar con foco en una agenda que refleje las demandas de los bonaerenses”. El compromiso legislativo de Sotolano en representación del PRO, se suma a una nueva conformación política en la Legislatura que será clave en el debate de los principales desafíos que enfrenta la Provincia de Buenos Aires.