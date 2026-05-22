Pese a la interna entre el kicilofismo y La Cámpora, el reparto de comisiones en Diputados Bonaerenses se dio con mucha equidad en el peronismo provincial, mientras que la oposición se repartió las migajas. La excepción es Ludopatía y Juego Online que aún no tiene titular.
Comisiones:
- Asuntos Constitucionales y Justicia — Iañez, Lucía (MDF)
- Presupuesto e Impuestos — De Jesús, Juan Pablo (Intendentes)
- Legislación General — Eslaiman, Rubén (FR)
- Asuntos Municipales — Zurro, Avelino (CFK)
- Salud Pública — Rodríguez Alberti, Martín (LC)
- Educación — Mendoza, Mayra (LC)
- Reforma Política y del Estado — Vivona, Luis Omar (Vivona je)
- Energía y Combustibles — De Leo, Andrés (CC)
- Prevención de Adicciones — Miranda, Valentín (UCR)
- Asuntos del Conurbano — Fernández, María Laura (UyL)
- Recursos Naturales — Romano, Viviana (NA)
- Adultos Mayores — Vitale, Mariela (LLA)
- Asuntos Agrarios — Liberman, Oscar Eduardo (LLA)