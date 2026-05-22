Municipio de Quilmes entregó este viernes el certificado de habilitación al local gastronómico “Río Haus Club”, ubicado en avenida Cervantes 90, en la ribera quilmeña, en una actividad que contó con la intendenta interina, Eva Mieri, y que continuó en el lugar con un evento de taller de ahumados dirigido a interesados por esta técnica de cocina, llevado adelante junto al área de Bromatología.

“Le agradecemos a los dueños de casa que hayan abierto las puertas para este encuentro, también celebramos que en muy poquito tiempo pudieron acceder al certificado de habilitación, que sabemos lo importante que es para los comercios. En nuestra ciudad trabajamos mucho para que eso suceda de manera rápida, correcta, y que haya una articulación entre el público y el privado permanentemente para potenciar cada uno de sus emprendimientos”, expresó Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En ese marco, Julián Bellido aseveró: “Trabajamos con el sector gastronómico y con cada emprendedor y emprendedora con ese ánimo de fortalecerlos; pero fundamentalmente para garantizar un servicio seguro a la comunidad en cada uno de los productos que se cocinan y elaboran de forma local".

En tanto que, los dueños de "Río Haus Club", destacaron la importancia de la habilitación. Pablo Helman consideró que "por suerte el trámite fue bastante rápido y eso nos ayudó a poder tenerlo vivo cuanto antes". Mientras que Horacio Blanco destacó: "esto es un espaldarazo muy importante que se reconozca el trabajo, la inversión y el esfuerzo, y que nos ayuden es fundamental para el crecimiento".

Río Haus es una propuesta de multi espacio con oferta de restaurante con bar y cafetería. Cuenta con espacio para escuela y de guardería de deportes náuticos. Y se centra en ofrecer servicios para el esparcimiento en la ribera de la ciudad.

Estuvieron presentes: el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D'Angelo; sus pares de Habilitaciones y Fiscalización, Nicolás Van Oostveldt, y de Industria y Control Ambiental, Iris Bejarano, respectivamente, y el director general de Promoción del Desarrollo Local, Ariel Domínguez.

Esta actividad se dio en el marco de las políticas impulsadas desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, que tienen como objetivo acompañar a los distintos comercios del distrito y fortalecer el desarrollo económico local.