El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la inauguración de tres nuevas canchas de pádel municipales en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, a partir de un trabajo en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), con el objetivo que los vecinos y las vecinas puedan practicar este deporte en un espacio de calidad y con las mejores condiciones.

“Desde el inicio de nuestra gestión trabajamos para fortalecer la infraestructura deportiva municipal y eso se puede ver en la gran cantidad de obras que hicimos en este Parque. Por eso es un orgullo ver concretadas estas nuevas canchas que hicimos en cogestión con el SECLA para que disfruten las y los lanusenses”, manifestó Álvarez durante la actividad.

Esta iniciativa permite ampliar la oferta deportiva que se desarrolla en el mencionado sitio. En ese marco, el uso comunitario de las canchas se gestionará en la administración del Parque, con turnos de una hora y sin reservas fijas. A su vez, allí funcionará la Escuela Municipal de Pádel que permitirá la formación y proyección de diversos deportistas del distrito hacia competencias de nivel local o provincial.

Esta acción forma parte de un Plan de Obras Integral que viene ejecutándose en el gran pulmón verde de nuestra Ciudad, como la reciente inauguración de la cancha de césped sintético, el Microestadio Lionel Messi y el Paseo Lineal Ferré, entre otros.

También participaron de la actividad: los subsecretarios de Deportes y de Planeamiento Urbano, Gonzalo Díaz y Leandro García; y los secretarios general y adjunto del SECLA, Orlando Machado y Carlos Simino respectivamente; deportistas, vecinos y vecinas.