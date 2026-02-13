El intendente de Berazategui, Carlos Balor, supervisó la obra de ampliación que está realizando la Municipalidad en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) N° 17, ubicado en la localidad de Villa España. Los trabajos incluyen la construcción de tres consultorios y la refacción de dos ya existentes, sectores nuevos para la administración y farmacia, además de la remodelación de los baños, entre otras obras.

“Vinimos a recorrer una obra en el CAPS N° 17, de Villa España, que se encontraba dentro del plan de obras que veníamos desarrollando con el Dr. Juan José Mussi, quien apoyaba muy fuertemente la salud pública. Y nuestro objetivo es continuar con su legado, porque estos dos años corresponden a su mandato y nosotros debemos terminarlo como a él le hubiese gustado. Así que vamos por ese camino que nos trazó durante toda su vida política, defendiendo la salud y la educación pública”, señaló Balor.

A su vez, el secretario de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa, afirmó: “Estos trabajos son muy importantes porque amplían y remodelan el CAPS, poniendo más consultorios médicos al servicio de la comunidad. Además, sumamos el consultorio odontológico N° 12 de nuestra Red Odontológica Municipal. De esta manera, seguimos generando más salud pública para los vecinos y vecinas, como siempre nos pedía Juan José Mussi y hoy lo hace Carlos Balor”.

Por su parte, el arquitecto de la empresa constructora, Andrés Zárate Pantoja, informó: “La obra ya avanzó en un 50%. Los tres nuevos consultorios ya están casi finalizados. Luego avanzaremos con los dos consultorios a remodelar: uno ginecológico y otro clínico”.

Junto al intendente Carlos Balor, estuvieron otros integrantes del Gabinete municipal.