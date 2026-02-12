En virtud de la relevancia que adquiere el cuidado de las personas y del medioambiente en la búsqueda de mejorar el accionar de una empresa, la UTN Avellaneda organiza la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, disciplina central para prevenir accidentes y enfermedades profesionales en el ámbito laboral.

La carrera tiene por objetivo formar profesionales con capacidad para aplicar técnicas modernas de higiene y seguridad y hacer un uso eficiente de los recursos laborales de acuerdo con distintos aspectos sociales, políticos, legales y económicos, en compromiso con la preservación del medioambiente y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida.

Quienes egresen de la Tecnicatura podrán organizar y controlar temas relacionados con la gestión de la higiene y seguridad en el trabajo, evaluar situaciones inherentes a riesgos laborales y auditar el cumplimiento de la normativa vigente, así como también aplicar las técnicas propias de la Seguridad e Higiene: analíticas, operativas, objetivas y subjetivas.

La inscripción se mantiene abierta hasta el 15 de marzo, y la cursada dará inicio el 26 de marzo, en modalidad presencial, y con una duración de seis cuatrimestres.