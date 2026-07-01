El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, visitó el Departamento Judicial Quilmes en el marco de una capacitación de la Escuela Judicial del Ministerio Público.

La jornada se desarrolló en el Colegio de Magistrados de Quilmes y mantuvo reuniones con las autoridades de la sede anfitriona. Asisten el Fiscal General, Marcelo Dragui, la Defensora General, Noemi Pérez, el Fiscal General Adjunto, Daniel Ichazo y el presidente del Colegio de Abogados, Bienvenido Rodríguez Basalo entre otros