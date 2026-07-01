Reconocieron a la la jefa del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital del Cruce, Dra. Sandra Rubbo, quien recibió un merecido reconocimiento por su destacada trayectoria y compromiso con la institución.
El homenaje fue acompañado por los directores del hospital, colegas y el equipo de trabajo del servicio, quienes compartieron un emotivo momento para agradecer y poner en valor los años de dedicación, profesionalismo y vocación con los que ha contribuido al crecimiento del HEC, al cuidado de cada paciente y a los donantes voluntarios de sangre que se acercan diariamente.
Estuvieron presentes el director Ejecutivo, Dr. Javier Mariani; el director de Procesos Técnicos Asistenciales, Dr. Martín Zubieta y la directora Médica, Karina Fiquepron. También acompañó la jefa del servicio de Laboratorio, Dr. Stella Loudet y las Dras. Mirian Blanco y Andrea Ghio.
"Este reconocimiento refleja no solo una extensa trayectoria, sino también el respeto y el afecto construidos junto a quienes compartieron el trabajo cotidiano. ¡Felicitaciones por este merecido reconocimiento y gracias por los años de compromiso con la salud pública", señalaron.