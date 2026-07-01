El homenaje fue acompañado por los directores del hospital, colegas y el equipo de trabajo del servicio, quienes compartieron un emotivo momento para agradecer y poner en valor los años de dedicación, profesionalismo y vocación con los que ha contribuido al crecimiento del HEC, al cuidado de cada paciente y a los donantes voluntarios de sangre que se acercan diariamente.