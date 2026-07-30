A lo largo del año, el cuerpo atraviesa momentos de alta exigencia que no solo afectan el ánimo o el descanso. Situaciones de tensión emocional, preocupaciones acumuladas o episodios de estrés intenso generan una respuesta que impacta directamente en el organismo, y el cabello suele ser uno de los primeros en reflejarlo.

Este tipo de situaciones pueden actuar como un disparador directo de la caída y el debilitamiento capilar. Para entender qué ocurre en el cuero cabelludo y cómo tratarlo, en Krauter analizamos las claves de este proceso.

¿Qué le pasa al cabello cuando atravesamos un pico de estrés?

Cuando vivimos momentos de mucho estrés, el cuerpo libera cortisol (la hormona del estrés) y altera la llegada de nutrientes a la raíz del pelo. Esto interrumpe su ciclo natural de crecimiento y hace que muchos folículos se debiliten antes de tiempo, acelerando la caída.

Un aspecto a resaltar de este proceso es que sus efectos no siempre son inmediatos. Es muy habitual que el aumento de la caída o la pérdida visible de densidad aparezcan semanas o incluso meses después del evento o período de estrés vivido.

No todos los tipos de caída son iguales.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que la caída por estrés desaparece sola con el tiempo o que se soluciona con productos cosméticos superficiales. Cuando la raíz se debilita por tensión, suele perder volumen y grosor, y solo recupera su fuerza si se le da el estímulo profesional que necesita.

Por eso, es fundamental realizar una evaluación personalizada para identificar qué está ocurriendo en el cuero cabelludo y prevenir que el debilitamiento se vuelva crónico.

Un enfoque personalizado para devolverle la fuerza al cabello

En Krauter, el punto de partida es siempre la observación detallada y el diagnóstico preciso. Cada paciente atraviesa procesos distintos y requiere un acompañamiento a la medida de sus necesidades.

A través de protocolos específicos para cada caso, se busca regular el impacto del estrés sobre el cuero cabelludo, aportar los componentes esenciales que el pelo necesita y acompañar el proceso de recuperación de manera progresiva y segura.

Si notaste que en este último tiempo tu pelo perdió fuerza, densidad o volumen, te invitamos a realizar una evaluación con nuestros especialistas para conocer el estado de tu salud capilar.

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