A días que se removiera a la titular del ANSES Solano, todo estaba listo para que asuma la nueva funcionaria Analía Bruneto, pero no fue así.

El acto de asunción que estaba programado para este jueves 30, a la mañana, y fue suspendido porque Bruneto no tenía la resolución que la designa en el cargo. Desde el ANSES Solano señalaron que Bruneto no presentó el “título secundario”, por lo que se frenó la toma del cargo.

Lo más llamativo del caso que desde el arribo de Javier Milei a la presidencia de la nación, los titulares de ANSES son profesionales, situación que no cumpliría Bruneto, quien sólo tiene secundario.

¿Habrá sido por eso que no asumió? Pregunta que quedará a responderse por los propios libertarios.