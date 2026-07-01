Los riojanos avanzan sobre el territorio de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. La jugada incluyó intervenir delegaciones de Anses y Pami y abrirle paso al PRO, en un giro que consolida a Diego Santilli como figura central de La Libertad Avanza de cara a 2027.

Intervención en la caja del interior

La semana pasada, días después de que Karina Milei designara a Santilli como jefe de Gabinete, Martín "Lule" Menem empezó a desarmar la estructura de Pareja en el conurbano y el interior. El blanco fueron las delegaciones de Anses y Pami que el presidente de LLA bonaerense controlaba como principal caja política.

En varios distritos, dirigentes parejistas fueron desplazados por decisión de la Rosada para ubicar a cuadros del PRO vinculados a Santilli, Cristian Ritondo y Jorge Macri. Uno de los casos fue Tigre, donde Claudio Baumgarten salió por una maniobra del concejal Juan Furnari.

Pareja queda afuera de la foto

Pareja aspiraba a ser el candidato a gobernador en 2027 y contaba con el respaldo de Karina. Sin embargo, su figura no mide en las encuestas, a diferencia de Santilli, que hoy aparece como el libertario con mejor imagen en territorio bonaerense.

La estrategia que discuten Karina y los Menem cambió tras las elecciones de 2025: en provincias sin peronismo se acompañará a aliados, y donde gobierna el peronismo se competirá con el mejor candidato disponible. Ahí gana Santilli por lejos.

El trampolín a 2027

Santilli juró este martes como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. Su primera reunión política fue con los dos Menem. Pareja quedó afuera y solo logró acercarse a una selfie con el nuevo ministro en el Salón Blanco.

Con el control del Congreso y el manejo de la estructura territorial, los Menem sellaron la alianza con Santilli y dejaron a Pareja relegado en la interna libertaria bonaerense.