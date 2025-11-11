FOPEA condenó amenazas contra el periodista Leandro Suárez, de Varela, por parte del padre de un jugador de Defensa y Justicia

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena las amenazas sufridas por el periodista Leandro Suárez, del medio digital Solo Defensa, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. El profesional denunció haber sido amenazado por el padre del jugador del club Defensa y Justicia Juan Miritello. El hecho aconteció el lunes 3 cerca de las 19 h, al retirarse del estadio Norberto Tito Tomaghello, luego del partido disputado entre el plantel local y Huracán.

Suárez relató que "al salir del estadio fui abordado por Mauricio Miritello (padre del jugador profesional) quien, con tono violento y de forma explícita, me dijo textualmente: 'Si seguís hablando de mi hijo, te voy a reventar la cabeza contra la pared'. En el mismo episodio, el padre agregó que el hermano del jugador, que estaba a pocos metros, 'me quería romper la cabeza ahora'. Además, se me dijo que el propio Juan Bautista Miritello (jugador del plantel) 'si me llega a cruzar, me va a romper la cabeza'".

Por la agresividad del lenguaje y la vehemencia de las amenazas, el periodista temió por su integridad física, ante la intención real de intimidación y peligro inminente. La denuncia se encuentra en la fiscalía N° 11 de Quilmes.

Suarez comunicó al club lo acontecido, recibiendo la respuesta de que hablarían con el jugador y le garantizaban la seguridad dentro del estadio.

FOPEA considera el caso como una amenaza a la integridad física, y reclama a las autoridades del Club Defensa y Justicia que velen por la seguridad de los periodistas y reporteros gráficos que trabajan en relación con la institución. A la vez, los exhorta a promover entre sus jugadores de todas las categorías una reflexión en favor de la tolerancia a la crítica y la convivencia con opiniones diferentes.