La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°48, ubicada en la intersección de Alem y Calchaquí, se encuentra en estado de conmoción e indignación tras la denuncia de presunto abuso sexual que involucraría a un docente de la institución.

Los padres de los alumnos se manifestaron frente a la escuela exigiendo la inmediata intervención de las autoridades educativas y judiciales, citando la falta de respuestas claras por parte de los directivos de la escuela.

En un video difundido en redes sociales, los familiares claman por la protección de sus hijos.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de la Jefatura Distrital de Quilmes que confirme la detención o la desvinculación preventiva del docente.