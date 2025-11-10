Aseguran que arrancó un nuevo paro de colectivos de la empresa MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.), conocida como “El Blanquito”, en la zona sur del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Los choferes reclaman por la falta de pago de haberes.

• Líneas afectadas: Varias líneas de MOQSA se encuentran sin servicio, incluyendo líneas como la 159, 219, 372, 300, 584, 619, 603, y 22 (también del grupo MOQSA).

El paro comenzó hace unos días y, según los reportes, se mantendría generando innumerables inconvenientes a miles de usuarios.