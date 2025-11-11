Del 10 al 19 de noviembre, para iniciar el Seminario de Nivelación en febrero.

En virtud del avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los softwares de computadoras para el desarrollo laboral, económico y social, la UTN Avellaneda ofrece a la comunidad la Tecnicatura Universitaria en Programación, en modalidad presencial, carrera que tiene como objetivo formar profesionales con las capacidades para aplicar y gestionar tecnologías y lenguajes de programación de software y sistemas en el ámbito diario de las organizaciones.

La inscripción se realizará del 10 al 19 de noviembre, y el requisito para comenzar la Tecnicatura es la aprobación del Seminario de Nivelación, que se compone de tres módulos (Formalización de algoritmos, Lectura comprensiva y Matemática inicial) y se dictará en modalidad virtual (sincrónica y asincrónica) del 2 de febrero al 4 de marzo de 2026. Los horarios disponibles son en turno mañana (8.30 a 12.30 h), tarde (14 a 18 h) y noche (18.30 a 22.30 h).

Podrán inscribirse quienes aspiren a cursar por primera vez la carrera, estudiantes que hayan finalizado la escuela secundaria, adeuden materias o estén cursando el último año; así como personas reinscriptas que hayan cursado el Seminario durante 2025, o en instancias anteriores, y adeuden alguno de los módulos.

La Tecnicatura tiene una duración de dos años y al graduarse se obtienen los conocimientos para analizar situaciones complejas y aportar soluciones informáticas a los desafíos técnicos que presenta la programación, además de poder trabajar en equipo en proyectos de desarrollo de software.

https://fra.utn.edu.ar/tup-inscribirme/ Para acceder a los requisitos e instructivos de inscripción, ingresar en