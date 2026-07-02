La bomba que detonó el ahora massista Ricardo Rij sigue dando que hablar.

La orden –explicaron- es llevarse a todos los concejales libertarios que pueda, para eso le dieron la llave para el reparto de contratos y otros menesteres. Situación que expone la soledad y la falta de conducción en LLA Quilmes de Estefanía Albasetti, quien comienza a sentir la ausencia de manejo político. Conducción que ya es fuertemente cuestionada dentro y fuera de Quilmes.

Pero Albasetti no es la única apuntada en la Libertad Avanza. El máximo responsable de que en la Tercera Sección Electoral haya ausencia de conducción es de Fabricio Martínez, quien no para de errarle al bizcachazo y su relación con Sebastián Pareja comienza a hacerse sentir fuertemente.

Tal es la situación que el edil de Almirante Brown, Pedro Aquino, tuvo que salir a contener la fuga masiva que comenzaba a darse en la Tercera Sección Electoral, producto del enojo y descontento que la mayoría de los libertarios tienen.

Al escándalo Quilmes, se le suma las piñas de los libertarios de la semana pasada en Berazategui. También responsabilidad de Fabricio Martínez, el lugarteniente de Pareja, que, de seguir así, las horas están contadas para el parejismo en la populosa Tercera Sección Electoral.

Desde Las Fuerzas del Cielo, siguen descorchando: “Siguen los éxitos del kirchnerista Sebastián ‘Mantequilla’ Pareja. Hace una semana designaron como presidente del bloque de La Libertad Avanza en Quilmes a Ricardo Rij, un concejal que hoy mismo rompió el bloque y se fue con Massa. Gran momento para abrazarse con Manteca”, ironizó la cuenta libertaria Traductor Te Ama.