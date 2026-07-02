Con la llegada de las bajas temperaturas aumenta el uso de artefactos eléctricos para calefaccionar los hogares. Por eso, desde Edesur te compartimos algunas recomendaciones para usar la energía de manera eficiente y ahorrar en tu factura.

No todos los equipos de calefacción consumen lo mismo. Aunque algunas opciones pueden parecer más económicas al momento de comprarlas, su consumo puede hacer una gran diferencia a fin de mes. Los paneles eléctricos de bajo consumo se destacan como una alternativa eficiente, siempre que hagas un uso racional, mientras que los caloventores se encuentran entre los artefactos que más energía demandan.

¡Que lo barato no te salga caro a fin de mes! Antes de elegir un equipo para calefaccionarte revisá su etiqueta de eficiencia energética. Cuanto más eficiente sea el artefacto, menor será su consumo. Los equipos con clasificación A o superior, por ejemplo A++, son los más recomendables para ahorrar energía. Buscá la etiqueta pegada en cada equipo. En el caso de los aires acondicionados, la tecnología inverter es una gran apuesta, ya que permiten optimizar el consumo y puede generar ahorros significativos frente a los equipos convencionales.

Mantener el aire acondicionado en torno a los 20°C suele ser suficiente para lograr ambientes confortables. Por cada grado adicional que se aumenta el termostato, el consumo energético puede incrementarse entre un 7% y un 9%.

Además de elegir el equipo adecuado, es importante evitar que el calor se escape. Revisar puertas y ventanas, utilizar burletes y aprovechar la luz solar durante el día son medidas simples que ayudan a mantener los ambientes cálidos y a reducir el consumo energético.

¡Un consumo eficiente se nota en tu factura!