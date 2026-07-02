Lanús Gobierno informa que sigue el desarrollo del Plan de Pavimentación 2026 - 2027 en diferentes barrios del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida los ciudadanos y las ciudadanas.

En la actualidad se llevan a cabo diversos trabajos con carpeta asfáltica en el Centro Comercial de Remedios de Escalada. Estas tareas se encuentran contempladas dentro de una importante intervención de un total de 11 cuadras completas, en el marco del Programa de Mejoras de Centros Barriales, que abarcan el perímetro delimitado por Rosales, 25 de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Río de Janeiro y Melo.

En simultáneo, se concretan obras sobre el Corredor Lugones donde se lleva a cabo la construcción de dos nuevas plazoletas en las intersecciones con Camilo Cavour y Dr. A. Melo, junto a la puesta en valor de la plaza José Hernández, para que los vecinos y las vecinas disfruten de espacios públicos con las mejores condiciones.

En referencia al Plan, durante el período 2024 – 2025 se concretaron 190 mil metros cuadrados de asfalto comprendidos en 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En la actual instancia 2026 – 2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.