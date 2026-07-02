Juega la selección Argentina y el Fan Fest de Palermo se convierte en la gran tribuna del fin de semana; además, el partido se podrá disfrutar en la peatonal de Devoto con una fiesta futbolera

La pasión del Mundial hace latir a la Ciudad

La Plaza Seeber (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) se tiñe de celeste y blanco para recibir a los vecinos y ver todos juntos en pantalla gigante el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde, por los 16avos de final. Será este viernes a las 19, pero el Fan Fest abre sus puertas desde las 14 para transmitir el enfrentamiento entre Australia y Egipto, del que saldría el rival de la Scaloneta si avanzara a octavos. Además de mucho fútbol, la experiencia se completa con artistas itinerantes, música en vivo, experiencias interactivas, espacios para los chicos y un patio gastronómico para comer algo rico. Y seguirá abierto el fin de semana: el sábado empiezan los octavos de final y se verán los partidos Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia, a las 14 y 18, respectivamente. Y el domingo, Brasil jugará contra Noruega a las 17.

Devoto hace oír su aliento a la Selección

Argentina jugará contra Cabo Verde mañana a las 19 y la Peatonal Devoto se convertirá en una verdadera fiesta futbolera, con transmisión del partido en pantalla gigante y un ambiente ideal para compartir la previa. Bares, restaurantes y distintos espacios gastronómicos del barrio se sumarán con promociones, ambientaciones temáticas, sorteos, shows y experiencias pensadas para acompañar y alentar a la Scaloneta. Y la pelota sigue rodando: a las 22.30 se pasará el último partido de 16avos de final, entre Colombia y Ghana.

Un concierto de película en el Gran Rivadavia

La Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará las creaciones de John Williams, galardonado compositor que le puso música a películas que marcaron generaciones, como E.T, Jurassic Park, Tiburón, Harry Potter, Star Wars e Indiana Jones. Será este sábado a las 20 en el Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636). Las entradas se retiran en la boletería, de 12 a 19.

El mundo es el escenario de una gran farsa

Celebrada en Viena, París, Berlín y Milán, La Obra, una pieza de Mariano Pensotti, llega al Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659) con una historia alrededor de Simon Frank, quien reconstruye la que fue su casa en Varsovia, pero no para vivir en ella, sino como punto de partida para una obra de teatro que recrea su vida anterior. Habrá funciones de jueves a domingos a las 20. Las localidades se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Un viaje por América a través de la música

Tuki tuki tuki tuki es un concierto para toda la familia que invita a recorrer América a través de la música, los cuentos y el juego. Inspirado en el libro Soy un Coya Chiquitito, el espectáculo propone un viaje por paisajes, tradiciones y sonidos de Argentina, Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Se presenta este domingo a las 17 en la Usina del Arte (Caffarena 1). Las entradas son con reserva previa en usinadelarte.ar

Vuelve al Ecoparque la Feria BA Sostenible

Este sábado de 11 a 18 en el Ecoparque los emprendedores de la Feria BA Sostenible ofrecerán productos desarrollados bajo criterios de sostenibilidad, producción responsable e innovación, permitiendo a quienes recorran los puestos encontrar propuestas vinculadas al bienestar, productos eco-friendly, cosmética natural, decoración sustentable, reutilización creativa, moda circular, diseño sostenible y emprendimientos de triple impacto.

Los vecinos visitan país de las maravillas

Maravillosa Alicia llega al Jardín Botánico con una experiencia inmersiva nocturna de gran escala inspirada en el universo de Lewis Carroll. Son doce instalaciones creadas para convivir con la naturaleza viva del jardín y que combinan arte lumínico, sonido envolvente y tecnología interactiva en un recorrido donde el público protagoniza la historia. Las entradas están disponibles en maravillosaalicia.com.ar

Una mañana con juegos e historia

Este domingo, la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469) será escenario de una jornada especial para celebrar el Día de la Defensa de Buenos Aires, fecha que recuerda la victoria de las milicias y los habitantes de la Ciudad frente a la segunda invasión británica. De 11 a 13, habrá recreaciones históricas, juegos para chicos y música de época para acercar al público a uno de los episodios más trascendentes de la historia porteña.

Se presentan los bailarines del futuro

Durante tres días el Taller de Danza del Teatro San Martín presenta su muestra de cierre del primer cuatrimestre del año lectivo. Con el eje en la exploración, la experimentación y la composición, el espectáculo reúne pequeñas piezas creadas a partir de diferentes técnicas, estilos e historias por los alumnos. Las funciones serán en el hall del Teatro (Av. Corrientes 1530) el viernes a las 16, el sábado a las 18 y el domingo a las 16.30.

Pop y animé en el Jardín Japonés

Yumi Matsuzawa, la cantante de animé más famosa del mundo, desembarca en la Argentina para brindar un espectáculo en el Jardín Japonés (Av. Casares 3500), uno de los espacios verdes más lindos de la Ciudad. Presentará dos shows, el sábado y el domingo, ambos a las 15.