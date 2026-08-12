Esta mañana en la confiteria Pertutti del centro quilmeño, un grupo de referentes enrolados en el espacio 'Nuevos Aires' empezó a reunirse intentando empear a darle color al espacio.

En la mesa estaba el actor Gaby “Rosita” González, quien está dentro del equipo del diputado provincial Fabián Luayza, hoy un referente casi kicillofista. Ademàs estuvieron presentes referentes de Nuevos Aires de La Matanza, como Tato Maglio y Adrián Brey de Lanús. En la mesa también estuvo el comerciante quilmeño Gabriel Goldestein.

Cabe mencionar que el espacio tiene a importantes referentes como el ex concejal, Juan Bernasconi, quien no fue de la partida.