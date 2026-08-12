Así lo afirmó el concejal quilmeño Ezequiel Arauz luego del momento de gritos y tensión en el Concejo Deliberante de Quilmes cuando se desarrollaba una sesión ordinaria.

Como informáramos ayer, bajo el título “Gritos, reclamos y tensión en el HCD Quilmes”, el Arauz no dudó en exponer la situación que se está viviendo dentro del recinto legislativo, donde debe primar la política en favor y con respeto a los vecinos, y descargó responsabilidades: “A la oposición en el @QuilmesHCD la termina conduciendo la locura y sus "asesores" atribulados y violentos. Llevan a vecinos cuyos reclamos no les interesan y lamentablemente, los usan para el circo. El resto mira para el costado”.

Posteriormente a este posteo, el edil oficialista no dudó en responsabilizar a la oposición por los hechos que se produjeron en el HCD. En este nuevo posteo, acompañado de una serie de placas, expuso: “El grito le ganó al trabajo, no hay conocimiento o propuestas reales. Estamos hundiendo el debate político”.

“Creo que la política de conjunto tendría que arribar a acuerdos y ser capaz de aislar estas posturas ventajeras y cortoplacistas de los genuinos reclamos de los vecinos. Mucho greterío pero sin proyecto político real ni propuestas de ciudad para nadie”, dijo.

Sobre el rol de la oposición, Arauz aseguró que “El resto de los libertarios y aliados miran para el costado”. A lo que agregó: “Siguen estancados en la campaña que les dio redito en 2023, una mezcla de indignación y redes, pero no ven que hoy la bronca está puesta en las políticas de ajuste sin fin del propio Milei”, remató.